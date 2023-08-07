Зеленский анонсировал усиление Украины уже на этой неделе

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд переговоров с партнерами Киева по новым оборонным пакетам для ВСУ. Он обещает усиление наших позиций уже на этой неделе.

Детали: Текущая неделя усилит Украину и наши позиции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения в воскресенье, 6 августа.

«Будет новая коммуникация с партнерами — ради оборонных пакетов для Украины. Добавим еще большее содержание международным мероприятиям августа — сентября, которые уже запланированы. И Крымская платформа, и Саммит первых леди и джентльменов, наше участие в Генассамблее ООН, и Формула мира», — сказал глава государства.

Президент также анонсировал внутреннее очищение страны от тех, кто «ослабляет ее своими злоупотреблениями».

«Украине нужна только сила, лишь максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь победы. Если кому-то уже кажется, что война „где-то там“ и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдем. Надо ежедневно давать результат для Украины, для всех, кто борется ради Украины», — добавил Зеленский.

По его словам, за эту неделю Россия выпустила по Украине 65 разных ракет, 178 ударных дронов.

«Существенную часть удалось сбить. Мы сделаем все, чтобы наш воздушный щит становился только крепче», — отметил президент.

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