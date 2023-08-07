Стало известно, сколько украинцев уже покинули страну с начала войны

Главное: Украину с начала войны покинули 6,2 миллиона граждан. Такие данные приводит министерство экономики.
Детали: С начала войны Украину покинули 6,2 миллиона человек. Об этом информировала заместитель министра экономики Татьяна Бережная, которую цитирует Ukrinform TV.
Она отметила: «В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 миллионов человек, выехавших с момента полномасштабного вторжения».
Подчеркивается, что данные получают от Государственной пограничной службы и европейских институций.
Кроме этого, по ее словам, сейчас в Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев, но данная цифра может быть выше, так как не все регистрируются при выезде из зоны боевых действий.
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