Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 250 240 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 250 240 солдат. Уничтожено 4 244 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 7 августа.

Сообщается, что погибли уже 250 240 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 244 танка, 8 270 боевых бронированных машин, 4 977 артиллерийских систем, 709 РСЗО, 466 средств ПВО, 315 самолетов, 311 вертолетов, 4 154 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 377 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 7 451 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 735 единиц специальной техники.

В тему: Игнат раскрыл подробности тренировок украинских пилотов на F-16.