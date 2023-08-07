Команда Барби: в Сети затравили «розового» премьера Канады

Главное: В Сети затравили Джастина Трюдо. Он опубликовал фото с сыном в розовой одежде.
Детали: В Сети затравили Джастина Трюдо, который опубликовал фотографию с сыном в розовой одежде и подписью: «Команда Барби».
Главное: В Сети затравили Джастина Трюдо. Он опубликовал фото с сыном в розовой одежде.
Детали: В Сети затравили Джастина Трюдо, который опубликовал фотографию с сыном в розовой одежде и подписью: «Команда Барби».
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