Команда Барби: в Сети затравили «розового» премьера Канады

Главное: В Сети затравили Джастина Трюдо. Он опубликовал фото с сыном в розовой одежде.

Детали: В Сети затравили Джастина Трюдо, который опубликовал фотографию с сыном в розовой одежде и подписью: «Команда Барби».

Ранее премьер Канады заявил, что разводится с женой спустя 18 лет брака.