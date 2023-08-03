В Киеве задержан чиновник КГГА

Главное: Задержан чиновник КГВА, помогавший уклонистам. За 10 тысяч долларов фигурант помогал оформить фиктивные документы о непригодности к службе.

Детали: Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации, организовавшего схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что фигурант также является начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

По данным следствия, цена «услуги» для одного уклониста составляла десять тысяч долларов. За эти деньги клиентам оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

Организатор схемы задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил 30 тысяч долларов.

Состоялись обыски по месту жительства должностного лица, в районном ТЦК, Киевской городской военной администрации.

«У „дельца“ изъято более 48 тысяч долларов (из них уже две тысячи долларов идентифицировано как средства, полученные за решение вопроса») и пять тысяч евро. Предварительная правовая квалификация преступления — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)«, — подчеркнули в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет. Готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения задержанному.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие факты и лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

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