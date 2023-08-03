Шмыгаль рассказал, как Украина собирается выживать после войны

Главное: Украина думает над тем, как жить после войны. Помощь от партнеров может уменьшиться.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как наша страна собирается выживать после войны. Об этом он поведал на конференции послов Украины.

Глава правительства заявил: «Возвращение людей, украинцев, рабочей силы – это то, что не даст нашей стране скатиться в рецессию и депрессию после завершения войны».

Чиновник добавил: «Пока ребята и девушки держат оборону, освобождают наши земли, мы должны думать и про сегодня, и про завтрашний день».

Денис Шмыгаль поведал: «Мы вчера об этом откровенно говорили во время встречи с президентом и руководителями Офиса – поддержка будет сокращаться со временем, внимание к Украине будет уменьшаться, и те вещи о возвращении людей – это все будет ложиться на наши плечи».

Украинский премьер резюмировал: «Партнеры сейчас поддерживают нас во время этой войны. Война закончится – поддержка снизится, и мы останемся фактически один на один с нашими проблемами. Это необходимо учитывать и сегодня прилагать максимум усилий».

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