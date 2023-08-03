Индия хочет купить у России девять миллионов тонн пшеницы

Главное: Индия хочет импортировать пшеницу из России. Собирается закупить девять миллионов тонн.

Детали: Индия хочет импортировать из России девять миллионов тонн пшеницы. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет издание The Economic Times

Сделку хотят провернуть в рамках межправительственной сделки для увеличения внутренних запасов на фоне роста цен.

Инсайдеры говорят, что возможность импорта сейчас обсуждается на самом высоком уровне, однако переговоры находятся на ранней стадии.

Говорится о том, что оптовые цены на пшеницу выросли в Индии с 2,4 тысячи рупий за центнер (29,4 доллара) в 2022-м году на 6,2% до 2,6 тысячи рупий (31,9 доллара) в этом году.

Эксперты информируют, что росту цен способствовало сочетание низкого уровня производства, сокращения запасов и растущего спроса.

Специалисты поясняют, что рост цен на пшеницу вызван введением властями страны ограничений на хранящийся у производителей объем пшеницы и продажи зерна трейдерам на открытом рынке на фоне опасений дефицита внутреннего производства.

При этом правительство Индии прогнозирует, что в 2023-м году производство пшеницы в стране выйдет на рекордный уровень в 112,7 миллиона тонн, однако трейдеры и производители оценивают урожай в 101-103 миллионов тонн из-за несезонных дождей и града в феврале-марте в северных, центральных и западных областях страны, которые нанесли ущерб урожаю.

В тему: Россия уничтожила 60 тысяч тонн украинского зерна за два дня.