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Новости > Онлайн-казино Pin-Up намагалися позбавити ліцензії, але засідання КРАІЛ раптово зірвали, - ЗМІ

Онлайн-казино Pin-Up намагалися позбавити ліцензії, але засідання КРАІЛ раптово зірвали, - ЗМІ

Автор: «Фраза»
02.08.23 14:42
46
Онлайн-казино Pin-Up намагалися позбавити ліцензії, але засідання КРАІЛ раптово зірвали, - ЗМІ

1 серпня мало відбутися засідання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, де розглядалося б питання позбавлення ліцензій низки онлайн-казино, які активно працюють на теренах України. Серед них і одіозне онлайн-казино Pin-Up, яке вже давно підозрюють у роботі на ринку Росії. Як пише Знай, про це повідомлялося у релізі КРАІЛ у мережі Фейсбук.

Також видання повідомляє: «Проте засідання не відбулося. Раптово стало зле одному з членів організації Євгену Яхнію. Його до КРАІЛ призначили останнім і таким чином Комісія нарешті отримала кворум. Члену комісії викликали «швидку», але ця подія завадила прийняти хоч якесь рішення щодо позбавлення ліцензії онлайн-казино.

Про останнього члена комісії за даними YouControl відомо, що раніше підприємець із такими даними мав власний ФОП, співпрацював із компаніями «Ікс Пей Груп» та банком «Преміум».

Офіційно ліцензію на азартні ігри під брендом Pin-Up отримала «Укр гейм технолоджі». Компанія з`явилася незадовго до відкриття грального бізнесу в Україні — 2021-го. Також з компанією пов`язана юрособа "ПІН-АП«t, якою володіла Марина Ільїна. Вона давала коментарі від імені Pin-Up.

Видання Ain стверджувало, що українка Ільїна переїхала до Москви, нібито її чоловік — росіянин Дмитро Пунін. Разом із ним вони організовували азартні ігри у РФ. Це твердження розслідувачі підтвердили фактом, що подружжю належить 50% Guruflow Team Ltd. Саме ця компанія володіла «Пін-Ап.ру».

У Росії Pin-Up почав працювати до того, як запустився в Україні. Тобто фактично компанія родом із РФ, проте згодом поширила свої франшизи в інших державах. Наразі російське казино належить зятю прем`єр-міністра РФ — Олександру Удодову.

Нині Pin-Up стверджує, що більше не має зв`язків із російським ринком. Нібито на території агресора справді працювала франшиза, але тепер її передали росіянам: ще у квітні 2022-го російським Pin-Up замість Guruflow Team Ltd став володіти родич прем`єра РФ Михайла Мішустіна, як пише РБК, він був чоловіком сестри Мішустіна.

ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор у коментарі журналістам заявив: «PIN-UP.UA є ліцензованою українською компанією, яка не має жодних взаємозв`язків із власниками франшизи в інших країнах, включаючи Росію.Відповідно співробітники українського офісу займалися та займаються підтримкою виключно українського продукту» .

Профільне видання Gaming Capital пояснює: від бізнесу в РФ пов`язані з українською частиною Pin-Up менеджери справді відмовилися. Але при цьому жодних заяв на російському ринку робити не стали. Крім того, є велике питання: як компанію могли продати зятю Мішустіна, який перебуває під санкціями.

Офіційно «Укр гейм технолоджі» володіє Ярослав Фоміцький. Він з 2016 по 2021 рік він очолював ТОВ «Фінекспресінвест», що належить Ігорю Фісуну — міноритарному акціонеру «Оксі Банк». Як пише НВ із посиланням на поінформовані джерела, саме «Оксі банк» казино використовували для схеми ухилення від податків.

У квітні 2022-го, після розслідувань про Марину Ільїну, «Пін-Ап» оформили на Богдана Шияна, а компанію перейменували на «Транітадевелопмент».

Шиян зареєстрований у місті Лебедін Сумської області (населення менше ніж 30 тис. осіб). У Лебединському райсуді є кілька справ із згадкою повного тезки офіційного власника перейменованого Пін-Апу. Так місцевий постачальник струму судився з ним через борг по комуналці, крім того, його в суді звинувачували в порушенні громадського порядку. З ним також судився ПриватБанку через кредит на 11 875 грн. Тобто людина, яка нібито заробляє мільйони на казино, не мала грошей на те, щоб платити за комуналку і повернути невеликий кредит.

Є ще один варіант — насправді власники казино не змінилися, а документи використовували підставну особу. І якщо Pin-Up справді приховує офіційних власників, залишається питання, чи не дістаються зароблені кошти Марині Ілліній та її чоловікові-росіянину, які ще нещодавно офіційно володіли і українським казино, і російською донькою-компанією.

Українці, які робили ставки на спорт у «Паріматчі», не змогли вивести свої кошти. Букмекерська контора заявила, що це сталося через санкції РНБО. Також у «Паріматчі» заявили, що оскаржуватимуть рішення РНБО в судовому порядку. Але люди так і залишилися без своїх грошей. Подібне може спіткати і гравців інших онлайн-казино, які зараз знаходяться за крок від санкцій. Тоді можна буде лише слухати заяви та обіцянки добитися справедливості через суд — але вивести гроші зі своїх рахунків це ніяк не допоможе. Подібне може спіткати і гравців казино Pin-Up».

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