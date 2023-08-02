В ОП озвучили цели грядущего саммита в Саудовской Аравии

Главное: В Офисе президента назвали цель саммита в Саудовской Аравии. Необходимо восстановление мирового порядка, международного права и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины.

Детали: Украина продолжает готовить вторую встречу на уровне советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств. Саммит состоится в Саудовской Аравии, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в среду, 2 августа.

По его словам, встреча будет посвящена ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Владимира Зеленского.

«Наша цель в Саудовской Аравии — выработать единое видение Формулы, проработать возможности проведения предстоящего Глобального саммита мира», — написал он.

По словам Ермака, украинцам нужно восстановление мирового порядка, международное право и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины.

Он отметил, что после встречи в Копенгагене, которая состоялась в июне, будет увеличено количество участников инициативы в Саудовской Аравии — среди них будут страны Запада, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Также Ермак напомнил о трех уровнях, которые содержатся в стратегии Украины и касаются имплементации Формулы мира.

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