Россия созрела к переговорам по «зерновой сделке», — США

Главное: США наблюдают признаки, что РФ готова к переговорам по «зерновой сделке». Такие данные озвучила постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Детали: У Соединенных Штатов Америки есть информация о том, что Россия уже готова возобновить участие в переговорах насчет «зерновой сделки». Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Reuters.

Она отметила, что если Россия хочет возобновить экспорт своих удобрений и облегчить сельскохозяйственные операции, то ей придется возобновить свое участие в «зерновой сделке».

«Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждению. Поэтому мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле», — добавила дипломат.

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