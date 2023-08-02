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Новости > Американцы научились побеждать мигрень без лекарств

Американцы научились побеждать мигрень без лекарств

Агата Кловская
02.08.23 15:07
97
Американцы научились побеждать мигрень без лекарств

Главное: Мигрень можно победить без лекарств. Это выяснили ученые из США.

Детали: Ученые из Мичиганского государственного университета в США заявили, что мигрень можно победить без лекарств. По их словам, сделать это возможно при помощи струи сухого воздуха.

Об этом было сказано на ежегодном собрании Американского общества головной боли в Остине.

Отмечается, что мигрень облегчается на пятнадцать минут.

Информируется, что участникам опыта, которые прибывали в больницу при приближении мигрени, выдавали специальную маску для лица, с помощью которой в ноздри подавался полностью очищенный от влаги воздух.

Сообщается, что данное лечение нацелено на пучок нервов за носовой полостью, называемый клиновидно-небным узлом, или SPG.

Поясняется, что эта структура связана с тройничным нервом, который обеспечивает чувствительность лица: чрезмерная стимуляция тройничного нерва при стрессах, гормональных изменениях, употреблении алкоголя или кофеина может привести к мигрени.

В отчете говорится, что сухой воздух вызывал испарение частиц воды с поверхности структуры SPG, что приводило к ее охлаждению.

Оказалось, что через два часа после процедуры у почти 90% пациентов значительно уменьшилась боль, а у 42% она исчезла полностью в течение примерно пятнадцати минут.

Эксперты отмечают, что SPG отвечает за отправку болевых сигналов в нервную систему и мозг. В тяжелых случаях мигрени для лечения применяется анестетик, который через ноздри вкалывают в нервы, чтобы заблокировать передачу болевых сигналов.

Подчеркивается, что предыдущие исследования на животных показали, что охлаждение нерва с помощью воздуха может сделать то же самое.

Подчеркивается, что теперь ученые рассчитывают уменьшить размер устройства, чтобы пациенты могли использовать его дома. Процедура может стать эффективным методом лечения мигрени с небольшим количеством нежелательных побочных эффектов. Но на данный момент количество пациентов, на которых она была протестирована, слишком мало, отметили ученые.

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Тэги: США, ученые, здоровье, мир, мигрень

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