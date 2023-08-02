В Украине создали машину для разминирования

Главное: Харьковские инженеры создали первую украинскую машину для разминирования. Разработка уже получила сертификат соответствия.

Детали: Машина для подготовки почвы для разминирования, разработанная харьковскими инженерами, прошла сертификацию. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Компания-производитель получила сертификат и декларацию соответствия, что позволяет наладить производство.

В ведомстве подчеркнули, что важными преимуществами отечественной техники является простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта. Вместе с тем, разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины.

В настоящее время ежемесячно производитель может производить две такие машины.

По словам первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко, разработка харьковчан будет полезна для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов, занимающихся разминированием в Украине.

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