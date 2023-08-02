Синоптики предупредили, что уже завтра Украина начнет основательно прогреваться

Главное: В Украине ожидается жара. Кое-где пройдет дожди.

Детали: Уже в четверг, 3 августа, жара начнет наступать на Украину. Ее пик будет достигнут в грядущие выходные.

О том, чего ждать от погоды завтра, поведали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что будущей ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на крайнем западе и востоке страны местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

При этом на остальной территории нашей страны должно быть без осадков.

Ночью в большей части регионов прогнозируют плюс 13-18, на юге и востоке до 17-22 тепла. Днем ожидается плюс 25-30, в Одесской области прогреется до 33 тепла.

В Карпатах ночью будет свежее всего: ночью плюс 7-12, а днем 20-25 тепла.

В Киеве должно быть облачно, но сухо. Ночью обещают плюс 13-15, а днем 27-29 тепла.

В тему: Прошедший июль в Киеве были слишком жарким и дождливым.