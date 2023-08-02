Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины по футболу стал жертвой грабителей

Главное: На Закарпатье обокрали известного футболиста. Жертвой воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК «Шахтер», отметили в Офисе генпрокурора.

Детали: Правоохранители задержали в Закарпатской области двух преступников, обокравших известного украинского футболиста. Об этом сообщил Офис генпрокурора в среду, 2 августа.

Указано, что мужчины совершали кражи из частных домов на Закарпатье. Они проводили тщательную подготовку и с помощью спецтехники следили за будущим объектом. Передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали различные методы конспирации.

«Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК «Шахтер» Донецк. Из его дома похитили значительное количество ценных вещей и деньги. В общей сложности они нанесли потерпевшим более 500 тыс. долларов США ущерба», — говорится в сообщении.

Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли похищенное имущество. Мужчинам сообщили о подозрении по статье о совершении кражи в условиях военного положения (ч.4 ст.185 УК Украины). Суд отправил их под арест.

По информации «Украинской правды», жертвой воров стал экс-игрок национальной сборной и ФК «Шахтер» Александр Кучер.

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