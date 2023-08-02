Путин согласился приехать в Турцию

Главное: Эрдоган и Путин провели телефонный разговор. Они договорились о визите президента РФ в Турцию.

Детали: Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Договорились о визите последнего в Анкару. Об этом сообщает Hürriyet.

В ходе беседы Эрдоган подчеркнул важность избежания эскалации напряженности в войне против Украины, а также подчеркнул важность «зерновой сделки», которую он рассматривает как «мост мира»;

«Обращая внимание на то, что бездействие Черноморской инициативы в течение длительного периода времени не отвечает ничьим интересам и что страны с низким уровнем дохода, нуждающиеся в зерне, испытывают наибольший ущерб, Президент Эрдоган отметил, что цены на зерно, которые снизились на 23% в течение периода реализации инициативы, выросли на 15% за последние две недели», — пишет издание.

Президент Турции отметил, что Анкара будет прилагать усилия для продолжения «зерновой сделки».

Издание отмечает, что «зерновая сделка» будет обсуждаться на повестке дня встречи президента Турции и РФ. В частности Эрдоган заявил, что «Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал действовать».

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