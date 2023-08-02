Египтяне научились увеличивать продолжительность полового акта в восемь раз

Главное: Ученые научились бороться с преждевременной эякуляцией. Протестировали инъекцию с гелем из гиалуроновой кислоты.

Детали: Ученые из университета Эз-Заказика в Египте заявили, что научились бороться с преждевременной эякуляцией. По их словам, лечить данный недуг помогает инъекция с гелем из гиалуроновой кислоты.

Уже прошли ее тесты.

Говорится, что в эксперименте приняли участие тридцать мужчин с подобной проблемой в возрасте 30-50 лет.

Информируется: «У добровольцев, получивших инъекции геля из гиалуроновой кислоты в половой член, продолжительность полового акта в среднем увеличилась в восемь раз – с 37 секунд до более чем пяти минут».

Кроме этого сообщается, что процедуру проводили после нанесения местного обезболивающего средства.

Поясняется, что гель вводили в пять разных участков полового члена для равномерного распределения.

Сообщается, что три пациента пожаловались на дискомфорт в месте инъекции, двое – на образование пузырей в месте инъекции и один – на синяк. Однако все побочные эффекты исчезли сами собой в течение 7-10 дней после инъекции.

Резюмируется, что эффект сохранился спустя год после процедуры, а действие геля связано с уменьшением чувствительности.

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