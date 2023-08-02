Форвард сборной Украины по футболу близок к переезду в Испанию

Главное: Форвард «Днепра-1» Артем Довбик близок к переходу в испанскую «Жирону». Он может стать одноклубником партнера по сборной Виктора Цыганкова.

Детали: Число украинцев в «Жироне» в ближайшее время может увеличиться вдвое. Как утверждает испанский журналист Нил Сола, нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик должен пополнить состав испанской команды, за которую выступает Виктор Цыганков.

Переход 26-летнего футболиста в каталонский клуб находится на завершающей стадии, и соглашение уже практически закрыто.

Предварительно, «Жирона» заплатит за трансфер украинского форварда около семи миллионов евро, которые разделят «Днепр-1» и «Мидтьюлланд». Однако получит лишь часть прав футболиста, а именно около 50%. Остальные останутся за украинским и датским клубами.

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