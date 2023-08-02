Ученые показали женщину, которая жила 45 тысяч лет назад

Главное: Стало известно, как выглядела женщина 45 тысяч лет назад. Ее лицо воссоздали ученые.

Детали: Ученые университета Флиндерса в Австралии показали, как выглядела женщина 45 тысяч лет назад. Они воссоздали лицо особы, которую нашли в пещере на территории Чехии.

Сообщается, что череп обнаружили в 1950-х годах: он был расколот надвое, из-за чего исследователи решили, что останки принадлежали двум людям.

Однако спустя несколько десятков лет эксперты провели секвенирование ДНК останков, после чего выяснилось, что это один человек.

Подчеркивается, что это самые древние останки, которые прошли через эту процедуру.

В отчете сказано, что примерно 3% генома женщины составляли неандертальские гены.

Данный факт натолкнул ученых на идею, что женщина принадлежала к раннему поколению людей, которые скрещивались с неандертальцами.

Резюмируется, что для реконструкции внешности исследователи использовали снимки ее черепа, сделанные с помощью КТ, а также технологии компьютерного моделирования.

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