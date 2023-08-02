Экс-нардеп Рабинович арестован. Пока что заочно

Главное: Заочно арестован экс-нардеп Вадим Рабинович. Он помогал руководству России добиваться своих военно-политических целей, отметили в ГБР.

Детали: Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Об этом сообщило ГБР в среду, 2 августа.

«1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что 26 июля Рабиновичу сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Сообщение о подозрении было осуществлено путем отправки соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.

По данным бюро, Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

«Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству Российской Федерации достигать своих военно-политических целей и в проведении подрывной деятельности против Украины», — отметили в ГБР.

Вадиму Рабиновичу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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