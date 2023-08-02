У Трампа сравнили нынешнею ситуацию в США с нацистской Германией 1930-х годов

Главное: У Дональда Трампа критикуют нынешнюю ситуацию в США. Сравнили ее с тем, что было в нацистской Германии 1930-х годов.

Детали: У бывшего президента США Дональда Трампа резко отреагировали на предъявление новых обвинений политику по четырем пунктам, среди которых – сговор с целью обмана и попытка насильственным путем воспрепятствовать утверждению итогов выборов в 2021-м году. За все это экс-главе государства светит более пятидесяти лет тюремного заключения.

В пресс-службе бывшего лидера страны заявили: «Беззаконие этих преследований Дональда Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов, бывший СССР и другие авторитарные, диктаторские режимы».

Отмечается: «За обвинениями стоит преступная семья Байденов и министерство юстиции США. Они направлены на то, чтобы вмешаться в президентские выборы 2024-го года, в которых Дональд Трамп является неоспоримым лидером с большим отрывом».

Резюмируется: «Эта охота на ведьм потерпит неудачу, а по итогам выборов Дональд Трамп вернется в Белый дом».

В тему: Трамп написал статью, где затронул тему войны в Украине.