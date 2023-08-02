Стало известно, как пожилые люди могут улучшить свои когнитивные способности во сне

Главное: Ученые рассказали, как пожилые люди могут улучшить свои когнитивные способности во сне. Этому помогут эфирные масла.

Детали: Ученые из Калифорнийского университета в США поведали, как пожилые люди могут улучшить свои когнитивные способности во сне. По их слова, этому помогут эфирные масла.

В отчете информируется, что в исследовании приняли участие пожилые люди в возрасте от 60 до 85 лет. В начале исследования авторы

Сперва неврологи оценили когнитивные способности участников, после чего добровольцев разделили на две группы. Всем

Людям были выданы специальные диффузоры, которые включались ночью на два часа. Первая группа получила картриджи с эфирными маслами, а вторая с плацебо. Затем

После этого эксперты вновь оценили умственные способности участников.

Выяснилось, что когнитивные способности участников первой группы увеличились на 226% по сравнению с контрольной группой.

Уточняется, что МРТ мозга также показало лучшую целостность проводящего пути мозга, называемого левым безымянным пучком – путь, соединяющий медиальную височную долю с префронтальной корой, отвечающей за принятие решений.

Кроме этого участники эксперимента заявили, что стали крепче спать.

Резюмируется, что результаты исследования подтверждают выводы ученых о связи между обонянием и памятью.

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