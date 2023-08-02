США готовятся поставить Украине дополнительное вооружение

Главное: Министерство обороны США заявило, что на следующей неделе анонсируется новый пакет военной помощи для Украины. Пока что неизвестно, что в него войдет.

Детали: Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины. Его должны объявить в начале следующей недели. Об этом заявило издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

В Минобороны США сообщили, что новый пакет военной помощи анонсируется на следующей неделе. Однако сегодня неизвестно, что именно в него войдет.

В предыдущий пакет помощи от Вашингтона вошли дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехника и противотанковой борьбы на сумму 400 млн долларов.

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