В Крыму снова гремят взрывы

Главное: В Крыму сообщают о мощных взрывах. Движение на Керченском мосту перекрыто.

Детали: В Крыму произошли сильные взрывы во вторник, 2 августа из-за чего российские оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту. О «хлопках» сообщают в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным ЧП/Симферополь, в Симферопольском районе, в Гвардейском очень мощный взрыв и «шапка» в воздухе.

Как пишет «Радио Свобода», именно в этом поселке расположена авиабаза «Гвардейское». В настоящее время аэродром подчинен Воздушно-космическим силам РФ. Здесь базируется 37-й смешанный авиационный полк ПКС.

Оккупанты пока никак не комментируют ЧС, но в сети уже показали видео взрывов.

А в Новофедоровке сработала российская ПВО.

«Вроде как росПВО сработала. Надеемся, что неудачно», — констатируют в «Крымский ветер».

Уже известно, что из-за взрывов движение по Керченскому мосту временно перекрыто.

По данным Крыминформ, движение на Керченском мосту остановилось якобы на 20 минут, но «сейчас движение восстановлено».

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