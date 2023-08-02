В ГУР оценили надежность боновых заграждений вблизи крымского моста

Главное: Заграждение от надводных дронов, которое установили возле крымского моста — это конструкция из подручных материалов. В ГУР говорят, что это ни на что не повлияет.

Детали: Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что попытки россиян оградить крымский мост от морских дронов с помощью боновых заграждений не принесут желаемого результата. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Юсова, заграждение от надводных дронов, которое установили возле Крымского моста — это конструкция из подручных материалов.

«Она не является высокотехнологичной и в конечном счете стратегически — это ни на что не повлияет, но люди „бегают, суетятся“, за этим интересно наблюдать», — отметил он.

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