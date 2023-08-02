В Москве на одном из заводов прогремел взрыв

Главное: В Москве прогремел взрыв на заводе, возник пожар. Взрыв произошел на шестом этаже завода счетно-аналитических машин.

Детали: В Москве (Россия) вечером 1 августа произошел взрыв на заводе счетно-аналитических машин. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что взрыв произошел на шестом этаже завода счетно-аналитических машин.

По словам очевидцев, в здании начался пожар. На место происшествия уже отправились пожарные бригады.

Позже стало известно, что с территории завода эвакуированы 40 человек.

В тему: В ОП заявили, что Москва начинает привыкать к полноценной войне.