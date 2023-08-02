Ангус Клауд, звезда сериала «Эйфория», умер в возрасте 25 лет

Главное: Умер звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд. У него была депрессия.

Детали: Умер звезда сериала «Эйфория», актер Ангус Клауд. Ему было лишь 25 лет, пишет TMZ.

Ангус Клауд скончался в доме своей семьи.

В заявлении родственников говорится, что у Клауда была депрессия после недавней смерти отца.

Официальная причина смерти Ангуса Клауда с не называется.