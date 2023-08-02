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Новости > Ангус Клауд, звезда сериала «Эйфория», умер в возрасте 25 лет

Ангус Клауд, звезда сериала «Эйфория», умер в возрасте 25 лет

Агата Кловская
01.08.23 21:03
115
Ангус Клауд, звезда сериала «Эйфория», умер в возрасте 25 лет

Главное: Умер звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд. У него была депрессия.

Детали: Умер звезда сериала «Эйфория», актер Ангус Клауд. Ему было лишь 25 лет, пишет TMZ.

Ангус Клауд скончался в доме своей семьи.
 
В заявлении родственников говорится, что у Клауда была депрессия после недавней смерти отца.
 
Официальная причина смерти Ангуса Клауда с не называется.

Тэги: Ангус Клауд

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