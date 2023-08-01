На одном из пляжей Турции найдены десятки неразорвавшихся снарядов

Главное: В Турции закрыли пляж: обнаружили 28 снарядов. Подразделение Военно-морских сил Турции подтвердило, что это действительно артиллерийские снаряды, но происхождение боеприпасов на побережье курортного района еще не было установлено.

Детали: В окрестностях Стамбула закрыли пляж из-за обнаруженных 28 неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.

Накануне власти Стамбула получили сообщение о взрывоопасных предметах неизвестного происхождения, поэтому было решено временно закрыть пляж, поскольку погода сначала не позволяла тщательно проверить побережье.

31 июля удалось обнаружить 28 неразорвавшихся артиллерийских снарядов, восемь из которых уже подняты на поверхность.

Сообщается, что снаряды находились на глубине метр-полтора в 10 метрах от берега.

Подразделение Военно-морских сил Турции подтвердило, что это действительно артиллерийские снаряды, но происхождение боеприпасов на побережье курортного района еще не было установлено.

Обнаруженные снаряды планируют обезвредить в среду, 2 августа.

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