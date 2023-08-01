Стало известно, в какой стране «Динамо» будет играть «домашние» матчи еврокубков

Главное: Киевская команда сменит локацию на следующий еврокубковый сезон и переедет из Польши в другую страну. Свои домашние матчи киевляне будут проводить в Бухаресте.
Детали: Стало известно, где Динамо проведет домашний матч в Лиге конференций. По словам Мирчи Луческу, киевская команда сменит локацию на этот еврокубковый цикл.
Главный тренер киевлян рассказал, что свой домашний матч третьего раунда квалификации Лиги конференций «бело-синие» сыграют в Румынии.
«Решено. Мы будем играть на Джулеште (стадион бухарестского Рапида) в Европе», — приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.
Отметим, что соперник Динамо еще не определен. Киевский клуб сыграет с победителем противостояния между греческим Арисом и Араратом Армения. Первая игра команд завершилась вничью — 1:1.
В прошлом сезоне Динамо из-за войны вынужденно проводило еврокубковые матчи в Польше.
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