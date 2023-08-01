Названа неочевидная причина мужского бесплодия

Главное: Ученые из США выяснили о мужском бесплодии кое-что новое. Названа его неочевидная причина.

Детали: Появились новые данные о мужском бесплодии. Их выяснили ученые из Мичиганского университета в США.

Так, они узнали, что изменения аминокислот в сперме могут быть причиной мужского бесплодия.

Эксперты изучали детали образования спермы на молекулярном уровне, уделяя особое внимание нарушениям процесса.

Поясняется: «В отличие от других клеток организма, сперматозоиды обладают уникальной характеристикой – их генетический материал насыщен белками, называемыми протаминами».

Информируется: «В норме в процессе спермиогенеза – превращения круглых сперматид в сперматозоиды, – и позже при их «дозревании» в придатках яичка (эпидидимус), происходит замена обычных белков, на которые навиты ДНК во всех клетках – гистонах – на уникальные белки, которые есть только в сперматозоидах, – протамины».

В отчете говорится: «Протамины богаты аргинином, положительно заряженной аминокислотой, которая прочно связывается с отрицательно заряженной ДНК. Однако недавние исследования показали, что протамины также содержат неаргининовые аминокислоты, которые имеют неожиданные модификации».

В ходе работы специалисты использовали мышиную модель для анализа протамина, присутствующего в зрелой их сперме.

Резюмируется: «Замена аминокислотой, которая не поддается модификации, привела к появлению сперматозоидов неправильной формы, нарушению эмбрионального развития и снижению фертильности».

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