В Сенате США посоветовали Медведеву «протрезветь»

Главное: Американский сенатор Линдси Грэм отреагировал на угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева по поводу ядерного оружия в Украине. И подчеркнул, что этот поступок стал бы нападением на НАТО.

Детали: Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм в своем Twitter-аккаунте посоветовал «протрезветь» заместителю председателя Совбез РФ Дмитрию Медведеву на фоне угрозы последнего применить атомное оружие в Украине. Американский политик добавил, что ядерный удар будет расцениваться как нападение на Североатлантический альянс, учитывая близость Украины к территории НАТО.

По его словам, Медведеву «пора протрезветь и осознать», что российское «варварское вторжение в Украину не работает». Поэтому Кремлю следует принять решение уйти с территории Украины и «спасти многих молодых россиян от бессмысленной гибели».

Отметим, что бывший президент РФ написал у себя в Telegram-канале, что якобы «когда представить», что украинское наступление удалось, и территории Украины будут освобождены, то РФ «пришлось бы... пойти на использование ядерного оружия».

Российский чиновник утверждает, что в таком случае якобы «просто не останется» выбор для Москвы.

В тему: Медведев грозит ударами по украинским и европейским АЭС.