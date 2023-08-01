Три иностранных корабля зашли в украинский порт. Несмотря на блокаду со стороны РФ

Главное: По информации западных СМИ, три иностранных судна пришли в порт Украины, несмотря на блокаду РФ. При этом российский патрульный корабль Сергей Котов не попытался остановить идущие в Измаил иностранные суда, отмечает Forbes.

Детали: Три грузовых судна, принадлежащих израильской, греческой и турецко-грузинской компаниям, прибыли 30 июля в один из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная. Об этом сообщает издание Forbes.

Это первый приход иностранных судов в украинские порты после отказа России продлить так называемое зерновое соглашение. Отметим, что Кремль после выхода из соглашения утверждал, что все суда, следующие в порты Украины, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики военных грузов».

«Сообщение, что три гражданских судна беспрепятственно дошли до Украины, может свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не в состоянии проводить обыски кораблей на данный момент», — отмечает СМИ.

Издание добавляет, что греческое и израильское судно прошли в направлении украинского порта Измаил через пролив Босфор, тогда же как турецко-грузинское судно — из северной Турции. Они шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса. За их переходом наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО. Хотя эти самолеты не вооружены, однако на боевом дежурстве в Румынии находятся боевые истребители НАТО.

СМИ также отмечает, что российский патрульный корабль Сергей Котов не попытался остановить иностранные суда, следующие в Измаил.

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