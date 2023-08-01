Шахматы могут включить в программу Олимпийских игр

Главное: На Олимпийских играх могут появиться шахматы. Уже в 2028-м году.
Детали: В программу Олимпийских игр 2028-го года в Лос-Анджелесе могут включить шахматы. Пока – в показательную программу соревнований.
Об этом сказал глава Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович, слова которого цитирует издание Inside the Games.
Он отметил: «Определенно, это будет формат скоростных соревнований, и они станут главными для быстрых шахмат».
По его словам, Международный олимпийский комитет «любит шахматы – у них нет ненависти к нам и нежелания включать в программу».
Резюмируется: «Наша цель – стать частью показательных видов или культурной программы, где шахматы могут появиться уже в 2028-м году».
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