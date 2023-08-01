Главное: Дональд Трамп написал резонансную статью. Затронул тему войны в Украине.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп написал резонансную статью для издания Newsweek. В ней он затронул тему войны в Украине.

Так, политик считает, что нагнетание истерии вокруг сфабрикованных данных о вмешательстве Кремля в ход предвыборной кампании в 2016-м году привела США к «прокси-войне» с Россией,

Он написал: «Доклад специального прокурора Джона Дарема показывает, что мистификация России была самым жестоким оружием нашего правительства в истории. Это было преступление, как никакое другое».

Отмечается: «Клика в высших эшелонах нашего правительства совместно с выбранным ими кандидатом Хиллари Клинтон и их союзниками в СМИ предприняла фактическую попытку государственного переворота, известную как «Российская мистификация».

Сообщается: «Их цель состояла в том, чтобы предотвратить мое избрание, а если это не удастся, сбросить меня с должности или саботировать мое президентство, подорвать мою повестку дня в Конгрессе, заблокировать мои внутренние реформы и вмешаться в мою внешнюю политику. Почти три года они вели массированную дезинформационную кампанию и беззаконное преследование, основанное на чудовищной лжи о том, что я предатель своей страны».

В публикации сказано: «Ключевые фигуранты с самого начала знали, что теория заговора о сговоре с Россией была ложью. ФБР начало свою охоту на ведьм, не имея ни малейшего доказательства, и когда они раз за разом натыкались на реабилитирующую информацию, они скрывали ее и продолжали мистификацию».

Экс-глава Белого дома пишет: «Каким бы диким и жестоким ни был обман России для меня, моей семьи, моих сотрудников и множества невинных обывателей, настоящими жертвами стал американский народ. Разрушения, которые эта мистификация причинила Америке, почти неисчислимы. Это подорвало нашу демократию, поставило под угрозу нашу безопасность и поставило под угрозу нашу свободу».

Говорится: «В критический момент, когда мы должны были снижать напряженность в отношениях с Россией, мистификация России разожгла массовую истерию, которая помогла загнать Россию прямо в объятия Китая».

Дональд Трамп считает: «Вместо того, чтобы улучшить отношения с Россией, над созданием которых я работал, мы теперь ведем опосредованную войну с Россией, отчасти подпитываемую затянувшимся угаром бреда «Рашагейт». Украина была полностью разорена. Неисчислимое количество людей было убито. И мы вполне можем закончить Третьей мировой войной».

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