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Новости > Трем депутатам Киевсовета объявили подозрение из-за уклонения от военной службы

Трем депутатам Киевсовета объявили подозрение из-за уклонения от военной службы

Агата Кловская
01.08.23 10:42
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Трем депутатам Киевсовета объявили подозрение из-за уклонения от военной службы

Главное: Депутатам Киевсовета объявили подозрения в уклонении от военной службы. Три столичных депутата и один помощник депутата Киевсовета в течение года не являлись на военную службу.

Детали: Государственное бюро расследований объявило подозрения об уклонении от военной службы депутатам Киевсовета. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ГБР.

«Работники Бюро совместно с прокурорами Спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона по материалам СБУ сообщили о подозрении четырем военнослужащим одной из воинских частей ТРО, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один — помощник депутата Киевсовета. Они в течение года не являлись на военную службу», — говорится в сообщении.

Злоумышленники «организовали» для себя командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом один из депутатов даже получал денежное обеспечение из части, где якобы проходил службу.

Военнослужащие подозреваются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Следствие инициирует ходатайство о содержании подозреваемых под стражей.

В тему: Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023 года.

Тэги: общество, депутаты, повестка, Киевсовет, мобилизация, война в Украине

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