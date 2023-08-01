В РФ заявили об атаке морских дронов на корабли ЧФ

Главное: РФ заявила, что морские дроны атаковали корабли Черноморского флота. Минобороны РФ утверждает, что было совершено нападение на патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков.

Детали: Российское минобороны утверждает, что ночью якобы была «отражена попытка украинских военных атаковать корабли Черноморского флота РФ морскими беспилотниками». Об этом свидетельствует соответствующее заявление ведомства, опубликованное в его Telegram-канале во вторник, 1 августа.

В сообщении министерства говорится, что тремя морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков, действовавшие в 340 км к юго-западу от Севастополя.

«При отражении атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей», — уверяет минобороны.

Упомянутые корабли Черноморского флота якобы до сих пор продолжают выполнять поставленные задачи, убеждают в ведомстве. В частности, заявили, что Сергей Котов выполняет «задания по контролю судоходства», что может означать его участие в блокаде украинских портов.

Украинские власти и военное руководство пока не комментировали эти заявления россиян.

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