Нашествие медуз в России привело к массовой госпитализации людей

Главное: Приморский край атакуют медузы. Люди попадают в больницы.

Детали: В Приморском крае России фиксируется аномальное нашествие медуз. Местные медики бьют тревогу.

Сообщается, что всего за три дня в местные больницы с укусами после купания обратились уже тринадцать человек. Возраст пациентов от 17 до 66 лет.

Отмечается, что их основные симптомы это болевой суставной синдром и кашель.

Уточняется, что пострадавшие обратились за помощью врачей после купания в бухте Муравьиная (Уссурийский залив), бухте Новик (остров Русский) и в районе железнодорожной станции Санаторная, расположенной в пригороде Владивостока на берегу Амурского залива.

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