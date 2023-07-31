Один из грандов европейского футбола исключен из еврокубков

Главное: Туринский «Ювентус» не сыграет в Лиге конференций этого сезона из-за нарушения финансового фэйр-плей. Его место займет «Фиорентина».

Детали: Итальянская «Фиорентина» получила разрешение от УЕФА на участие в Лиге конференций сезона 2023/24.

Флорентийский клуб уже официально объявил о том, что выступит в нынешнем розыгрыше турнира.

В Лиге конференций «фиалки» заменят туринский «Ювентус», ранее исключенный из еврокубков за нарушение финансового фейр-плей.

В прошлом сезоне «Фиорентина» финишировала на восьмом месте в турнирной таблице Серии А вслед за туринцами. Флорентийцы начнут свои выступления в Лиге конференций со стадии плей-офф квалификации турнира.

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