Рождаемость в Украине в 2023 году снизилась почти на треть

Главное: Полномасштабное вторжение РФ привело к мощнейшему всплеску демографического кризиса за все время независимости. Рождаемость в Украине сократилась на 28%.

Детали: С начала полномасштабного вторжения РФ рождаемость в Украине сократилась на 28%. Об этом 31 июля сообщила платформа Опендатабот.

За шесть месяцев 2023 года родилось 96 755 детей, из них 47 129 девочек и 49 626 мальчиков.

«Это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда родилось 135 079 детей, и даже меньше, чем на соответствующий период в прошлом году», — отмечается в статье.

Отмечается, что в целом показатели рождаемости в стране падают с 2013 года — примерно на 7% в год.

«Однако полномасштабное вторжение привело к наибольшему кризису в количестве новых украинцев. Это самый большой спад за все время независимости. Предыдущий антипик также связан с войной — в 2015 году показатели рождаемости упали аж на 12% за год», — подчеркнули аналитики.

В этом году, в среднем, в месяц рождается 16,1 тысячи детей. В предыдущие годы до полномасштабного вторжения количество младенцев колебалось на рубеже 21-23 тысячи новорожденных в месяц.

В последние годы мальчиков рождается больше, чем девочек, и начало великой войны особо не изменило это распределение: 51% против 49%.

До начала вторжения РФ пик рождаемости приходился на июль, а в 2022 и 2023 годах — на март.

В тему: Украине грозит демографическая катастрофа.