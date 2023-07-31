На Кипре вводят новый запрет для туристов

Главное: Для туристов вводят запрет на Кипре. Он касается посещения страны для тех, кто нарушил закон в Шенгенской зоне.

Детали: На Кипре решили бороться с незаконопослушными туристами. Проступки в Шенгенской зоне станут препятствием для посещения этого острова.

Дело в том, что на прошлой неделе Кипр последним из стран ЕС получил доступ к Шенгенской информационной системе, цель которой заключается в том, чтобы эффективнее бороться с преступностью и нелегальной иммиграцией.

Ожидается, что это даст возможность местным властям получать сведения о нарушениях туристов на территории Шенгенской зоны и отказывать им во въезде в страну.

Стоит отметить, что информация о проступке появится у пограничников и полицейских за одну-две минуты.

Ранее для уточнения данных требовалось несколько дней.

Разъясняется: «Если путешественник не оплатил штрафы в одной из стран Шенгенского соглашения, разыскивается там полицией, подозревается в угоне автомобиля, подделке удостоверяющие личность документов, то он не сможет посетить Кипр в течение пяти лет».

Напомним, что Кипр входит в ЕС, но не в Шенгенскую зону, однако сюда можно прибыть по многократной визе одной из стран Шенгена.

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