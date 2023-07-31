Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу продолжает расти

Главное: В Кривом Роге уже более 50 раненых в результате ракетного удара. Из поврежденного дома самостоятельно смогли выбраться 150 жителей, еще 30 вывели спасатели.

Детали: В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 53 человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 31 июля.

«Четырех убили. Пострадавших уже 53. Пятеро из них — дети», — написал он.

Лысак уточнил, что из поврежденного дома самостоятельно смогли выбраться 150 человек, еще 30 вывели спасатели.

В свою очередь местные Telegram-каналы сообщают о пятой жертве ракетного удара. Это вроде бы ребенок.

В тему: Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге.