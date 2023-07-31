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Новости > В ГУР рассказали, сколько человек россияне мобилизовали на оккупированных территориях

В ГУР рассказали, сколько человек россияне мобилизовали на оккупированных территориях

Агата Кловская
31.07.23 14:48
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В ГУР рассказали, сколько человек россияне мобилизовали на оккупированных территориях

Главное: В ГУР заявили, что в российскую армию принудительно забрали 60 тысяч мужчин с оккупированных территорий. Забирают даже студентов.

Детали: С начала 2022 года государство-агрессор на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовало в свою армию от 55 до 60 тысяч человек. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, сообщает «Донбасс Реалии».

«Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей — просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую», — сказал представитель военной разведки Украины.

Также Россия сгоняет в армию и студентов с оккупированных украинских территорий.

«Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность (выжить) — сразу, при первой же возможности сдаться в плен», — отметил Черняк.

В тему: Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023.

Тэги: общество, мобилизация, оккупированная территория, новости Украины, война в Украине, ГУР

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