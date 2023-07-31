В Саудовской Аравии грядут мирные переговоры по Украине

Главное: В Саудовской Аравии будут обсуждать пути к миру в Украине. Приглашены десятки стран.

Детали: В августе в Джидде (Саудовская Аравия) пройдут мирные переговоры по Украине. Данный факт подтвердил представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья.

Всего к обсуждению путей завершения войны в нашей страны планируют привлечь около тридцати стран.

Россию к участию в переговорах не пригласили, но ждут Украину.

Кроме этого, как ожидается, участие в саммите примут Индонезия, Египет, Мексика, Чили, Замбия, Великобритания, ЮАР, Польша, а также ЕС.

Организаторы говорят, что данные переговоры станут продолжением встречи в Копенгагене, которые прошли в июне. Там встречались представители Бразилии, Индии, ЮАР и Китая, а также советник президент США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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