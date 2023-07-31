Ученые оживили червя, который замерз 46 000 лет назад

Главное: Ученые оживили червя, который 46 000 лет провел в вечной мерзлоте. Теперь они «лучше понимают, как достичь состояния между жизнью и смертью».

Детали: Ученые успешно оживили червя, который 46 000 лет провел в вечной мерзлоте в Сибири, когда ещё существовали мамонты и саблезубые тигры.

Крошечные черви, идентифицированные как нематоды, принадлежащие к виду Panagrolaimus kolymaensis, были обнаружены ещё в 2002 году в окаменелой норе белки недалеко от реки Колыма в северо-восточной части Арктики. Особи прожили менее месяца, но успели дать более сотни новых поколений.

Ученые заявили, что теперь «лучше понимают, как достичь состояния между жизнью и смертью». Данное исследование может помочь сохранить клетки и ткани в будущем.