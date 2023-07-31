Украинцев предупредили о дефиците электроэнергии в августе

Главное: В августе Украина столкнется с дефицитом электроэнергии. Из-за ремонтных работ на энергоблоках.
Детали: Украинцев предупредили о проблемах с электричеством в грядущем августе. Об этом информирует «Укрэнерго».
Там отметили: «Август прогнозируется самым сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков».
Сообщается: «Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления».
Кроме этого говорится о том, что компенсировать объем мощностей можно будет частично через импорт электроэнергии из Европы, а также экономного использования электроэнергии потребителями.
Резюмируется, что сейчас ограничение потребления в нашей стране не прогнозируется.
В тему: Украинцам пообещали не отключать электричество в августе.