Украинцев предупредили о дефиците электроэнергии в августе

Главное: В августе Украина столкнется с дефицитом электроэнергии. Из-за ремонтных работ на энергоблоках.

Детали: Украинцев предупредили о проблемах с электричеством в грядущем августе. Об этом информирует «Укрэнерго».

Там отметили: «Август прогнозируется самым сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков».

Сообщается: «Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления».

Кроме этого говорится о том, что компенсировать объем мощностей можно будет частично через импорт электроэнергии из Европы, а также экономного использования электроэнергии потребителями.

Резюмируется, что сейчас ограничение потребления в нашей стране не прогнозируется.

В тему: Украинцам пообещали не отключать электричество в августе.