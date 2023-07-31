Певец спустил штаны на рок-фестивале в Китае

Главное: Фронтмен группы Violent Champagne спустил штаны на рок-фестивале Rock Home Town в Китае. Он задержан.

Детали: Китайские власти задержали певца, спустившего штаны на рок-фестивале Rock Home Town. На кадрах в китайских соцсетях видно, как фронтмен группы Violent Champagne сбрасывает шорты во время выступления.

Бюро культуры города Шицзячжуан сообщило, что фронтмен группы Violent Champagne был задержан полицией за «нанесение ущерба общественной морали». Ведомство пообещало, что «усилит надзор за выступлениями» на мероприятии.

После задержания певца, посетители фестиваля задались вопросом, насколько чиновники на самом деле «преданы духу рока».