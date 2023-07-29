Мінцифра Федорова бере гроші в російського бізнесмена зі списку СНБО, - ЗМІ

За два тижні до вторгення Росії в Україні запрацював сервіс «Дія.Сіті» — лояльний правовий та податковий простір для IT-бізнесу, а нещодавно до проекту приєднався 600-й учасник. Не дивно, що серед такої кількості поважних компаній загубилася як мінімум одна, яка, згідно інформації сайта «Великий Київ» має бенефіціаром громадянина РФ. Який — за дивним співпадінням — є товарищем голови Мінцифри Михайла Федорова.

Мова йде про Roosh (ТОВ «Рууш»). Як сказано на сайті компанії, вона «запускає власні стартапи і tech-ініціативи, інвестує в амбітні проєкти з усього світу і будує технологічну екосистему, фокусуючись на штучному інтелекті та машинному навчанні». Звучить солідно. Згідно з даними Opendata, Roosh стала частиною Дія.Сіті 16 березня цього року. А ще там вказано, що на момент вторгення вона мала власників із Росії

Мова йде про бенефіціара, співзасновника та партнера компанії — Сергія Токарєва. Сьогодні ЗМІ згадують його як інвестора та успішного IT-бізнесмена, та в 2018 році він потрапив під санкції РНБО за фінансування тероризму та виведення капіталу в РФ через нелегальні онлай-казино, зокрема — «Космолот» і PokerMatch.



Проте після того, як Михайло Федоров увійшов у новий уряд, Токарєв різко повернувся до публічного життя та долучився до проектів Мінцифри, в тому числі — як спонсор.

Врешті решт таке партнерство зацікавило журналістів — і влітку минулого року Федоров підтвердив, що Токарєв намагається отримати українське громадянство. Тоді міністр також завив, що компанії з російським шлейфом не зможуть стати частиною Дія.Сіті.

«Перед тим, як стають резидентами Дія City, є перевірка в реєстрах, чи не має там серед власників російських активів, громадян Росії. Якщо людина якось дотична до російського бізнесу, ця компанія точно не може бути в Дія City, якщо в неї власник росіянин. Якщо вони якось пов‘язані з тим або з іншою юридичною особою увійшли в Дія City, цим повинні займатися правоохоронні органи», — наголосив посадовець (до речі, з сайту «Лівого берега» ця новина чомусь зникла).

Однако факти, здається, протиречать словам міністра: вже 16 березня 2023 року Roosh стала частиною Дія.Сіті, маючи засновником людину з чинним паспортом країни-агресора. Як це можливо? Невже, тому що загальні правила не розповсюджуються на «своїх»? Навіть під час війни з країною, де Токарєв досі володіє великою кількістю нерухомості.

Як випливає зі слів міністра, тепер цією ситуацією повинні займатися правоохоронні органи. Сподіваємося, згодом вони зможуть дати відповідь на питання: чи допоміг Федоров російському бізнесмену інтегруватися в українську бізнес-спільноту та ще й отримувати від держави податкові пільги?