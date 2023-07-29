Предстоятель УПЦ освятил автомобили для эвакуации раненых бойцов ВСУ

Главное: В столице Митрополит Киевский и всея Украины В столице Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 28 июля освятил автомобиль скорой помощи и полноприводный минивэн.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, после освящения эти машины отправили на передовую, где они будут служить для эвакуации раненых украинских защитников.

Блаженнейший вместе с Председателем отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины митрополитом Белоцерковским и Богуславским Августином осмотрели автомобили.

Заместитель Председателя Военного отдела протоиерей Вячеслав Яковенко вместе с другими священниками отдела рассказали о характеристиках авто, после чего состоялось их освящение.

Предстоятель УПЦ поблагодарил людей, которые пожертвовали эти автомобили скорой помощи для наших защитников.

«Пусть Господь наполнит эти автомобили своей благодатью, чтобы каждый человек, который будет находиться в этом автомобиле, оставался живым, здоровым, чтобы его, если даже он был ранен, Господь исцелил и дал здоровье духовное и телесное. Это великое дело, которое должен делать христианин, как свидетельство своей любви к Богу и к ближнему», — сказал Митрополит Онуфрий

Покупкой, оборудованием и транспортировкой автомобилей занимался Фонд поддержки защитников Украины в честь гетмана Петра Калнышевского.

Автомобиль скорой помощи был приобретен и полностью укомплектован новым немецким медицинским оборудованием благодаря волонтерам и верующим Украинской Православной Церкви, польскому фонду Eleos и немецкому Diakonia Pfal.

Полноприводный минивэн приобрели на средства, которые по благословению наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла собрала братия Лавры. Также к благотворительному делу присоединились наместник Троице-Ионинского монастыря г. Киева архиепископ Обуховский Иона вместе с братией и прихожанами обители, Общественный союз «Миряне», «Православные скауты Украины» и община столичного храма в честь Всех святых воинов.

В Фонде поддержки защитников Украины в честь гетмана Петра Калнышевского особо выражают благодарность верующим Димитрию с семьей и сотрудниками.