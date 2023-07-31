Історія виникнення та розвитку криптовалюти

Криптовалюта стає все більш популярною на сучасному інвестиційному ринку, привертаючи увагу багатьох трейдерів. Варто звернути увагу на основні фактори, що визначають ринок криптовалют та особливості його сучасного розвитку. Сьогодні криптовалюта використовується у якості грошей нового покоління, що відповідають усім стандартам безпеки та конфіденційності даних. Для оптимальної взаємодії необхідно розібратись з історичними аспектами, основними поняттями та характеристиками, що визначають процес. Криптовалюта є достатньо простим, ефективним та прибутковим засобом для інвестицій та заробітку.

Історичні факти

Ринок криптовалют почав розвиватись з 2009 року. Саме тоді була утворена і представлена перша віртуальна валюта розробником (або групою розробників) Сатоші Накоматто. Саме тоді був описаний основний протокол та програмне забезпечення для реалізації всієї функціональності. Ідея віртуальних грошей протягом довгого часу не користувалась особливим попитом серед великого кола користувачів. Проте валюта все одно набувала все більшої популярності та відомості. Зараз уже можна говорити про те, що скоро люди перейдуть на роботу з криптовалютою у повсякденному житті.

Поняття криптовалюти

Криптовалюта – це такий тип цифрового активу, який працює без посередництва банків або інших організацій. Ця система дає можливість проводити різноманітні платежі незалежно від місця розташування або інших особливостей. Також користувач може бути впевнений у високому рівні безпеки при забезпеченні всіх транзакцій незалежно від місця проживання.

Цифрова валюта – це віртуальні гроші, які розташовуються у цифровому просторі та не контролюються з боку державних органів влади, банківських організацій. При цьому до таких валют не надаються певні вимоги з рівня довіри з боку користувачів. Інформація про операції та виконувані грошові маніпуляції відображається в режимі реального часу онлайн, що надає певні можливості, забезпечує прозорість транзакцій. Курс криптовалют при цьому встановлюється відповідно до певних вимог та потреб користувачів. Кожен може дізнатись актуальну інформацію в режимі онлайн.

Біткоїн - це перша криптовалюта, що була створена ще в 2009 році. Вона характеризується високим рівнем безпеки та можливістю проводити грошові транзакції без посередника безпосередньо між самими учасниками мережі. Всі операції з криптовалютою зберігаються у спеціальному реєстрі – блокчейні. Ці дані відображаються у режимі реального часу.

Альткоїн – це ті монети, які були випущені значно пізніше у порівнянні з класичним біткоїном. Існують різноманітні варіанти цифрових активів, які постійно розвиваються. Можуть додаватись нові та змінюватись інші.

Блокчейн та майнінг

Блокчейн – це спеціальний цифровий реєстр, який використовується для контролю та зберігання даних про всі транзакції, що забезпечує прозорість процесів. Технологія блокчейн містить спеціальні блоки, які розподілені між собою, а також дублюються до інших систем, що є в мережі. Серед основних особливостей блокчейну:

поступове заповнення інформаційних блоків з часом і створення нових;

криптографічне посилання на кожні блоки, що створюють єдину інформаційну мережу;

гарантія високого рівня безпеки і оптимального курсу криптовалюти;

загальнодоступні блокчейни дають можливість кожному побачити інформацію про різноманітні операції в режимі реального часу.

Існують також повністю анонімні блокчейни, які надають можливість приховати всю інформацію від сторонніх осіб у процесі обробки даних.

Майнінг – це процес добування криптовалюти за допомогою обчислювальної техніки. Ці системи роблять певні обчислення, за що отримують винагороду у вигляді монет. Процес добування криптовалюти відрізняється залежно від різноманітних факторів і параметрів системи. Оплата за створення окремого блоку може відрізнятись залежно від того, який тип операції виконується.

Електронні гаманці

Віртуальні гроші можна легко зберігати на спеціальних гаманцях. Це такі пристрої, які надають можливість зберігати електронну валюту, проводити різноманітні маніпуляції. Сама криптовалюта може легко зберігатись у блокчейні. Криптовалютний гаманець – це зручний спосіб впорядкувати свої цифрові активи та забезпечити простоту з їх використання. Бувають холодні та гарячі гаманці. Перші є більш захищеними та безпечними.

Робота з віртуальними активами

Віртуальну валюту можна обміняти, якщо дізнатись актуальний курс криптовалют онлайн. Багато сучасних платформ працюють для того, щоб забезпечити прозорий та простий процес обміну фіатних грошей на віртуальні – і навпаки. Щоб забезпечити стабільну роботу, необхідно постійно слідкувати за останніми новинами криптовалютного ринку.