На Тернопольщине нашли беспрецедентный клад

Главное: В Тернопольской области нашли клад возрастом четыре тысячи лет. Подобные браслеты и топоры раньше находили в разных регионах Украины, но такое количество ценных вещей, обнаруженных в одном месте, беспрецедентно.

Детали: В Чортковской общине Тернопольской области местный житель случайно нашел коллекцию из 17 бронзовых браслетов поздней бронзы и медный топор. Возраст артефактов оценивают в четыре тысячи лет. Об этом сообщили в Facebook Чортковского городского совета.

Мужчину, нашедшего эту находку, зовут Геннадий. Он родом из Мариуполя, переехал в город в 2015 году.

Он решил передать их на хранение властям, говорится в сообщении на странице Чортковского городского совета.

«Геннадий обратился к местной жительнице Чорткова Наталии Горячей, которая выступила основным связным с историками, археологами, а затем вышла на связь с Национальным музеем истории Украины. Впоследствии представители и археологи музея посетили Чортков, чтобы осмотреть находку. По словам археологов, подобные браслеты и топоры ранее находили в разных регионах Украины, но такое количество ценных вещей, обнаруженных в одном месте, беспрецедентно. Специалисты тщательно задокументировали место находки и провели необходимые процедуры для сохранения археологического контекста артефактов», — говорится в сообщении.

Сотрудники Национального музея истории Украины заявили, что эта находка станет ценным дополнением к их коллекции и будет выставлена в Киеве во время предстоящей археологической выставки в середине августа, посвященной Дню археолога.

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