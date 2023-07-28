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Новости > В Кремле продолжают выпрашивать мирные переговоры у Украины

В Кремле продолжают выпрашивать мирные переговоры у Украины

Агата Кловская
28.07.23 14:02
93
В Кремле продолжают выпрашивать мирные переговоры у Украины

Главное: В Кремле вновь говорят о мирных переговорах с Украиной. Но жалуются, что Киев не идет на уступки.

Детали: В Кремле снова начали выпрашивать мирные переговоры у Украины. Очередное заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Чиновник сказал: «Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации, но, тем не менее, они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога».

При этом он уверяет, что продвижений данному вопросу за последний месяц не было.

В Кремле говорят: «Россия остается открытой для переговоров, для того чтобы достичь своих целей, но несмотря на достаточно сложное положение, в котором сейчас находится украинская сторона, они все равно ничего не поменяли. Они отвергают возможность каких-либо переговоров».

Кроме этого отмечается, что в ближайшее время Владимир Путин проведет встречу с представителями стран Африки по вопросу войны в Украине.

В тему: Путин обсудил с африканцами войну в Украине.

Тэги: Украина, Владимир Путин, Россия, мир, политика, война, Африка, Дмитрий Песков, мирные переговоры

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